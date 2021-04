Kitzingen vor 21 Minuten

24-Stunden-Blitzmarathon: Sieben Verstöße geahndet

Auch im Landkreis Kitzingen fand von Mittwoch, 6 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, der Blitzmarathon statt. Dabei wurden insgesamt sieben Geschwindigkeitsverstöße durch die Ordnungshüter an den insgesamt sieben einzelnen Messstellen festgestellt und auch geahndet. Der Spitzenreiter wurde in Volkach in der Gaibacher Straße am Nachmittag mit 72 Stundenkilometern gemessen. Die erlaubte Geschwindigkeit betrug Tempo 50. Die Polizeiinspektion Kitzingen ist laut ihrer Pressemitteilung sehr erfreut über das Ergebnis der Geschwindigkeitskontrollen.