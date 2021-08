Geiselwind vor 1 Stunde

24 Stunden Autohof Strohofer: Ein Ort, der nie zur Ruhe kommt

Seit 40 Jahren empfängt der Rasthof an der A3 in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) Reisende, Hungrige und Gestresste. Besuch an einem Ort, an dem immer irgendwie etwas los ist.