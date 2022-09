Kitzingen vor 1 Stunde

24-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen

Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Kleinkraftradfahrers in der Schwarzacher Straße in Kitzingen, stellten die Beamten am Donnerstagabend fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen keine Gültigkeit mehr hatte.