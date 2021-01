Kitzingen vor 56 Minuten

24-Jähriger fuhr ohne Führerschein und hatte Messer dabei

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Lindenstraße in Kitzingen kam ans Licht, dass ein 24-Jähriger mit dem Auto unterwegs war obwohl er sich nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis befand. Diese wurde ihm bereits vor einigen Wochen gerichtlich entzogen, meldet die Polizei. Außerdem fanden die Beamten im Fahrzeug des Mannes ein sogenanntes „Faustmesser“. Dieses stellt laut Waffengesetz einen verbotenen Gegenstand dar.