Nicht weit kam ein Randalierer am Montagabend in Kitzingen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte er schnell gefasst werden, schreibt die Polizeiinspektion Kitzingen in einer Pressemitteilung.

Am Montagabend gegen 21.40 Uhr teilte der Zeuge mit, dass in der Schrannenstraße ein Mann randaliere. Dieser trat gegen Mülltonnen sowie mehrere Fahrzeuge. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung und mit der guten Beschreibung des Zeugen konnte eine Funkstreife einen Tatverdächtigen in der Ritterstraße feststellen.

Da sich der alkoholisierte 23-Jährige weiter aggressiv zeigte und auch herumschrie, fesselten ihn die Ordnungshüter und brachten ihn zur Feststellung seiner Identität zur Polizeiinspektion Kitzingen, heißt es im Polizeibericht. Auch dort ließ sich der in Kitzingen wohnende Mann nicht beruhigen, weshalb die Polizeibeamten zur Unterbindung weiterer Straftaten ein Gewahrsam anordneten. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet, heißt es abschließend.