Die Corona-Zahlen im Landkreis Kitzingen befinden sich weiter auf hohem Niveau. Die Sieben-Tages-Inzidenz am Donnerstag lag laut Pressemitteilung des Landratsamtes bei 166,9, in Bayern liegt die Inzidenz bei 208,7. Am Mittwoch kamen 29 Fälle hinzu, am Donnerstag (Stand 14 Uhr) weitere 18 Fälle. Insgesamt gibt es demnach aktuell 237 positive Corona Fälle im Landkreis Kitzingen.

Betroffene Orte: Albertshofen 36 positive Fälle, in Kitzingen sind es 82, in Volkach 23, in Mainstockheim elf, in Iphofen zehn und in Dettelbach neun. Alle anderen Fälle verteilen sich relativ gleichmäßig über den Landkreis.

Untergliedert nach Alter, ergibt sich dieses Bild: bis neun Jahre: 28 Fälle. Zehn bis 19 Jahre: 31 Fälle. 20 bis 29 Jahre: 38 Fälle. 30 bis 39 Jahre: 35 Fälle. 40 bis 49 Jahre: 43 Fälle. 50 bis 59 Jahre: 30 Fälle. 60 bis 69 Jahre: 19 Fälle. 70 bis 79 Jahre: acht Fälle. 80 und älter: fünf Fälle.

Betroffene Einrichtungen und Betriebe sind das Bürgerspital Volkach, die Tagespflege der Caritas Münsterschwarzach (zwei Mitarbeiter positiv) und der Gartenbaubetrieb Albertshofen.

Betroffene Schulen (einzelne Schüler, es können auch mehrere Klassen einer Schule betroffen sein): Erich-Kästner-Schule Kitzingen, Grundschule Albertshofen, Grundschule Volkach, St. Hedwig-Grundschule Kitzingen und Sulzfeld, Grundschule Prichsenstadt, Grundschule Mainstockheim, Grundschule Dettelbach, Grundschule Kleinlangheim, Grundschule Kitzingen Siedlung, Realschule Kitzingen, Realschule Dettelbach, Realschule Gaibach, Mädchenrealschule Volkach, Paul Eber Mittelschule Kitzingen, Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen, Gymnasium Marktbreit. In der Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen sind fünf Schüler einer Klasse positiv, weitere Ergebnisse stehen noch aus, die gesamte Klasse ist in Quarantäne.

Betroffene Kindertagesstätten (einzelne Kinder oder Mitarbeiter betroffen): Kindergarten St. Veit Kitzingen; Kindergarten Sulzfeld, Kindergarten St. Sebastian Dettelbach, Kindergarten St. Valentin Sommerach, Kindergarten Apfelwiese Obernbreit, Kindergarten St. Michael Etwashausen, Kindergarten Albertshofen Krippe, Haus der Kinder St. Elisabeth Kitzingen, Erich Kästner Kinderdorf Iphofen. Im Kindergarten St. Vinzenz Kitzingen sind zwei Gruppen des Kindergartens in Quarantäne, drei Mitarbeiter positiv mittels PCR getestet, zwei Kinder haben einen positiven Schnelltest.

Dettelbach „Festakt 35-jährige Partnerschaft“ Dettelbach - Poysdorf: Bisher drei positive PCR-Tests und diverse positive Schnelltests, Ermittlungen laufen aktuell.

Zusätzliche Impfsprechstunde ab November: Ab 1. November gelten im Impfzentrum des Landkreises in den Marshall Heights neue zusätzliche Öffnungszeiten. Künftig hat das Impfzentrum bis auf weiteres zwei Impfsprechstunden pro Woche: Eine Erst-, Folge- oder Auffrischungsimpfung ist künftig in den Impfsprechstunden Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr (erstmals am 5. November) sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr möglich. Ein Termin ist weiterhin nicht nötig.

Darüber hinaus ist der Impfbus weiterhin unterwegs, kommende Haltestellen sind: Freitag, 29. Oktober, 9 bis 13 und 13.30 bis 17 Uhr, Autohof Strohofer Geiselwind. Samstag 30. Oktober, 10 bis 18 Uhr, Volkach, Oberer Markt vor dem oberen Tor. Alle Termine sind mit BioNTech geplant, so die Information aus dem Landratsamt.