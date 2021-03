Volkach vor 1 Stunde

23 250 Euro an die Sportvereine gespendet

Den Sportvereinen in ihrem Geschäftsbereich hat die Raiffeisenbank Volkacher Mainschleife-Wiesentheid zu Beginn des Jahres ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk beschert. Auf den Konten von 31 Sportvereinen gingen dieser Tage jeweils 750 Euro ein. Insgesamt belohnte die Bank soziales Engagement in den Vereinen mit 23 250 Euro ein. Stellvertretend für alle Sportvereine überreichte der Vorstandsassistent des Geldinstituts Martin Schmiedel den symbolischen Scheck an den Finanzvorstand des VfL Volkach Kai Binkowsky. Das gespendete Geld stammt laut Schmiedel aus dem Topf des Gewinnsparens. Das Sponsoring für sozialen Einsatz hat lange Tradition. Kindergärten, BRK und andere Einrichtungen waren schon die glücklichen Empfänger. Im vergangenen Jahr kamen die Feuerwehren in den Genuss der Spenden.