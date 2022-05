Volkach vor 1 Stunde

22 Vogelarten an den Gesängen erkannt.

Auf Einladung des Bund Naturschutz Volkach trafen sich 31 Vogelfreunde am Freibad Volkach, um die Vogelwelt an der Mainschleife am Gesang kennenzulernen. Der Ehrenvorsitzende Hans Schneider freute sich über das Interesse an der Vogelstimmenwanderung. Unter der fachkundigen Führung von Dr. Manfred Lang führte die Route am Astheimer Quittenlehrpfad entlang. Der Vogelexperte zeigte den Interessierten, wie sich die einzelnen Vogelstimmen aus dem Gewirr von Vogelrufen und Vogelgesängen heraushören lassen und welche Stimme zu welcher Vogelart gehört. Gerade den erstmaligen Teilnehmern fiel es schwer, die Stimmen zu unterscheiden: die lauten und dominanten Strophen der Winzlinge in der Vogelwelt, wie der Mönchsgrasmücke und des Zaunkönigs, aber auch das laute Schlagen des Buchfinks, die wunderbaren Lieder der Nachtigall sowie das leise Zwitschern der Heckenbraunelle. Für die Vogelfreunde war die Wanderung ein Erlebnis. Besonders begeisterte der Vogelexperte mit seiner Fähigkeit, Vogelstimmen ohne fremde Hilfsmittel nur mit dem Mund nachzuahmen. Wegen der natürlichen Strukturen am Astheimer Qittenlehrpfad, wie dichte Hecken neben ungespritzten Streuobstwiesen mit altem Baumbestand, hohes Gras neben von Blättern und Totholz bedecktem Boden, die den Singvögeln ideale Lebensbedingungen mit Schutz und Deckung, Nahrung und Brutmöglichkeiten bieten, hätte sich Manfred Lang mehr Vogelarten gewünscht. Der Vogelexperte warb für die Erhaltung der naturnahen Landschaft ohne den Einsatz von Giften, ohne eine aus Natursicht überflüssige Mulch- und Aufräumtätigkeit, die gerade den Bodenbrütern im Frühling die Deckung rauben und ihre Zahl schrumpfen lässt. Zu dem Ergebnis von 22 Vogelarten, die die Gruppe an den Gesängen und Rufen bestimmen konnten, betonte der Experte: "Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, wenn es stiller in der Vogelwelt wird und wir manche Arten gar nicht mehr hören". Sein Appell, dass jeder seinen Beitrag für eine intaktere Natur, ob im eigenen Garten, in der Flur oder im Wald leisten könne, fand bei den Teilnehmern allgemeine Zustimmung.