Dettelbach vor 1 Stunde

210 Nutzkälber und Fresser: Nächster Markt am 12. Januar

Der Rinderzuchtverband Franken hält seinen nächsten Markt am 12. Januar in der Frankenhalle in Dettelbach. Gemeldet wurden 210 Nutzkälber und Fresser. Beginn der Verstiegerung ist 13 Uhr.