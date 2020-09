Es beginnt mit einer Sachbeschädigung an einem Drogeriemarkt in Kitzingen und endet mit einer dicken Überraschung: Der Täter, der eine Glasscheibe eingeworfen hat, entpuppt sich wenig später auch als Autokratzer. Insgesamt 21 Autos soll der 22-Jährige laut Polizei beschädigt haben.

Die Geschichte nimmt Montagnacht gegen 23.30 Uhr ihren Anfang. Wie bereits berichtet, hört ein Anwohner beim abendlichen Spaziergang mehrere Schläge gegen eine Glasscheibe. Kurz darauf sieht er in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen am Drogeriemarkt einen Mann vor dem Schaufenster stehen. Als der sich entdeckt fühlt, rennt er Richtung Kaltensondheimer Straße davon. Der couragierte Spaziergänger nimmt die Verfolgung auf, verliert den Verdächtigen allerdings im Stadtgebiet aus den Augen. Die Polizei kann anhand der Personenbeschreibung den Flüchtigen wenig später festnehmen. Der 22-Jährige steht unter Alkoholeinfluss. Bei einer Befragung gibt er zu, aus Langeweile mit einem Stein die Schaufenster beschädigt zu haben. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Schaden im hohen fünfstelligen Bereich

Bei den weiteren Ermittlungen folgt dann laut Polizeibericht eine Überraschung: Am Dienstag zeigt sich nämlich, dass im Hindenburgring Nord in der Nacht zuvor auch mehrere Autos zerkratzt wurden. Wie sich herausstellt, wurden insgesamt 21 Autos beschädigt. Der genaue Schaden ist noch unklar, dürfte aber im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Der Täter ist schnell ermittelt: Es handelt sich tatsächlich um den gleichen 22-Jährigen, der bereits die Scheiben am Drogeriemarkt eingeworfen hat. Der Mann wird deshalb am Dienstag in polizeilichen Gewahrsam genommen und gesteht den Vandalismus. Nach Angaben der Polizei hat sie ihn inzwischen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei Kitzingen zu wenden: Tel. (09321) 141-0.