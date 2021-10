Kitzingen vor 1 Stunde

"2040 - Wir retten die Welt": Vhs Kitzingen zeigt Dokumentarfilm

In Kooperation mit dem Landratsamt zeigt die Volkshochschule Kitzingen am Dienstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Alten Synagoge einen Dokumentarfilm von Damon Gameau.