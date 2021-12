Münsterschwarzach vor 32 Minuten

2000 Euro von Sparkasse für Voltigierförderung

Zu einer symbolischen Scheckübergabe trafen sich Pater Anselm Grün und Cellerar Pater Christoph Gerhard mit dem Vorstandvorsitzenden der Sparkasse Mainfranken, Bernd Fröhlich, und Gebietsdirektor Heiko Därr in der Abtei Münsterscharzach. Die Sparkasse stellt aus Mitteln des PS-Sparens 2000 Euro für die Voltigierförderung der Abtei zur Verfügung. Das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach bietet Voltigieren – das Turnen auf einem an einer langen Leine im Kreis geführen Pferd – im Rahmen des Schulsports an. Für die finanzielle Eigenleistung der teilnehmenden Kinder kann eine Unterstützung durch die Voltigierförderung der Abtei beantragt werden.