2000 Euro teures Pedelec vor Garage gestohlen

Ein schwarz-orangenes Herren-Pedelec der Marke Morrison wurde in der Zeit vom 2. April, 17 Uhr, bis 3. April, 16 Uhr, vor einer Garage in der Albrecht-Dürer-Straße 30 in Dettelbach gestohlen. Es hatte laut Polizei einen Wert von rund 2000 Euro.