Am Donnerstagmittag war ein 76-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Kitzingen auf der Bismarckstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Inneren Sulzfelder Straße übersah der Mann einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Schaden: rund 2000 Euro.