Vor rund fünf Jahren hat der Kultur und Bürgerverein Kitzingen das Projekt "Wegweiser im Notwohngebiet" gegründet, heißt es in einer Pressemitteilung der Neuapostolischen Kirche. Im Notwohngebiet leben Menschen, die durch Krankheit oder einen Schicksalsschlag ihre Wohnung verloren haben. Die Hälfte der Wohnungen im Notwohngebiet verfügt über keine Dusche und kein warmes Wasser. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die keine Möglichkeit haben ihre Wäsche zu waschen oder zu duschen, können dies während der Öffnungszeiten des Wegweisers tun. Im Notwohngebiet leben derzeit 115 Personen, darunter zehn Kinder.

"Wir wollen den Menschen einen Weg weisen, der aus diesen Notunterkünften führt", wird Andrea Schmidt, die den Wegweiser ins Leben gerufen hatte, in der Mitteilung zitiert. "Besonders liegen uns die Kinder am Herzen", so Manuela Link. Beide sind Teil der insgesamt acht Ehrenamtlichen, die den Wegweiser am Laufen halten. Das Hilfswerk "human aktiv" der Neuapostolischen Kirche unterstützt die wertvolle Einrichtung des "Wegweisers im Notwohngebiet" mit 2000 Euro.

Mit der Spende werden Gerätschaften angeschafft, für die Menschen, die ein neues Zuhause außerhalb des Notwohngebietes gefunden haben. Im vergangenen Jahr waren es fünfzehn Personen, die eine neue bezahlbare Wohnung gefunden haben.