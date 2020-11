Zwischen Samstag und Montag um 12.30 Uhr wurde in Iphofen ein im Kalbweg geparkter Pkw Peugeot am linken vorderen Kotflügel und der Fahrertüre durch einen rund 20 Zentimeter langen Kratzer beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. Das Fahrzeug wurde in der Vergangenheit auch schon in anderer Weise angegangen. So wurde die Scheibe mit Acrylfarbe beschmiert und ein Schloss mit Klebstoff "behandelt". Der Sachschaden beträgt circa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.