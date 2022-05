Kitzingen vor 9 Minuten

20 neue Sozialwohnungen für Kitzingen: Projekt am Fuchsgraben steht weiter in der Kritik

Der Bau eines rund 50 Meter langen Wohnblocks stößt in der Nachbarschaft weiterhin auf Unbehagen. Aber im Stadtrat sieht man das Positive an dem Projekt in der Kaltensondheimer Straße.