Es sind etwas mehr als 20 Millionen Euro an Investitionen, mit denen die Stadt Prichsenstadt in den kommenden vier Jahren jongliert. Am Mittwochabend durchforstete der Haupt- und Finanzausschuss das Zahlenwerk des Kämmerers Marco Kölln und hätte am Ende sowohl für den Finanzplan als auch den Stellenplan eine Empfehlung für den Stadtrat formulieren sollen.

Soweit der Plan. Tatsächlich aber hatte das siebenköpfige Gremium nach dreieinhalb Stunden Diskussion das Werk des Kämmerers so zerpflückt, dass der es erst wieder neu zusammensetzen und erneut dem Ausschuss vorlegen muss.

Deshalb kann der Haushalt auch nicht wie vorgesehen am 3. März verabschiedet werden. Stattdessen wird der Ausschuss am 10. März in einer Sondersitzung die eingeforderten und von Kölln geänderten Posten erneut debattieren.

"In diesem Plan steckt nichts, was Spaß macht." Marco Kölln,

Kämmerer

"In diesem Plan steckt nichts, was Spaß macht", so der Kämmerer, "uns haben 400 000 Euro gefehlt, und wir haben intern schon vieles gestrichen". Grund für das Minus war, so Bürgermeister René Schlehr, "auch die Schlüsselzuweisung". Allein dort fehlen der Stadt 300 000 Euro. Insgesamt konzentrierte sich sein Werk fast nur auf die Pflichtaufgaben, etwa die Feuerwehr. Für Stadelschwarzach etwa stehen für ein neues Fahrzeug 150 000 Euro im Plan. Zuviel, befand Alexander Schöpfel, zudem gäbe es laut Alfons Saugel auch keinen Beschluss, sondern nur ein Versprechen.

Am Ende reduzierte das Gremium die Kosten auf 80 000 Euro verbunden mit der Bitte, "man möge sich nach einem solchen Fahrzeug weiter umsehen". Oder der Aufzug am Ärztehaus für 170 000 Euro. Dort müsse es auch ein Treppenlift (30 000 Euro) machen, so das Gremium auf Anregung von Schöpfel.

"Aber wir müssen für unsere Bürger eine Lösung schaffen, auch damit wir die Ärzte hier halten", befand Stefan Deppisch. "Unser Finanzplan funktioniert nur, wenn wir auch Einnahmen generieren können", so Fabian Uhl, "und das geht nur über die Einkommenssteuer". Sprich über den Anteil der Steuer, die jede Kommune pro Einwohner aus der Staatskasse erhält. Und mehr Einwohner gäbe es nur mit Baugebieten.

"Wir erleben eine Schulden-Explosion." Alexander Schöpfel,

Stadtrat

Denn der finanzielle Status, so Schöpfel, sei "desaströs, wir erleben eine Schulden-Explosion". Die Schulden steigen nämlich von jetzt 295 000 Euro auf 7,8 Millionen Euro Ende 2025. "Das habe ich seit meinem Amtsantritt 2014 gebetsmühlenartig prognostiziert", so Schlehr.

Und so beäugte das Gremium den Finanzplan mit höchster Aufmerksamkeit und suchte intensiv nach Sparmöglichkeiten. Davon gab es nicht wirklich viele, außer vielleicht, dass der Zaun des Klärwerkes nicht erneuert (50 000 Euro), sondern repariert wird (vom Bauhof). Auch deshalb wurden die Rufe nach "Baugebiete in den Haushalt" immer lauter wurde, Stadelschwarzach und Prichsenstadt zum Beispiel.

Auch die Preise für den Baugrund standen zur Debatte: 50 Euro pro Quadratmeter in Stadelschwarzach, 80 in Prichsenstadt, als "Roh-Preis", sprich Einnahme für die Stadt. Doch wie die vielen Bauvorhaben der Stadt (Kanalsanierung Stadelschwarzach und Järkendorf, Neubau der KiTa, Dorferneuerung Stadelschwarzach, um nur Beispiele zu nennen) reibungslos funktionieren sollen, wenn der Stadtrat eine von der Verwaltung als "dringend benötigt" bezeichnete zusätzliche Teilzeitstelle im Bauamt (25 Stunden/Woche, Entgeltgruppe 6) abgelehnt hat, kam nicht zur Sprache.

Wie überhaupt der Stellenplan am Ende einer langen und hochintensiven Sitzung nur kurz angerissen wurde. Thema war eine vom Rat schon genehmigte zusätzliche Stelle im Bauhof, was für eine gewisse Verwirrung im Gremium sorgte. Denn ein Mitarbeiter geht in Altersteilzeit, niemand wusste genau wann und ob dadurch nicht zwei Stellen entstehen müssten. Deshalb muss der Kämmerer auch den Stellenplan nochmal durchgehen.