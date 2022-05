Segnitz vor 36 Minuten

20 Jahre Museum Segeum: Vortragsabend mit Musik

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Museums Segeum findet am Samstag, 14. Mai, im Dorfgemeinschaftshaus in Segnitz ein Vortragsabend statt. Margarete Klein-Pfeuffer und Norbert Bischoff referieren zum Thema "20 Jahre Museum Segeum - Von der Ausgrabung zum Museum", wie es in der Ankündigung heißt.