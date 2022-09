Am Tag des offenen Denkmals im Jahr 2002 wurde das Heimatmuseum Haslau und Umgebung neben der Dettelbacher Stadtpfarrkirche feierlich eröffnet. Träger dieses Museums ist die Heimatgruppe Haslau und Umgebung (gegründet 1982), ein Zusammenschluss der Heimatvertriebenen aus der Gemeinde Haslau und den umliegenden acht Ortschaften im Egerland. Für diese Heimatvertriebenen übernahm auf Stadtratsbeschluss vom 21. Juli 1982 die Stadt Dettelbach die Patenschaft. Das geht aus einem Schreiben des Dettelbacher KUK hervor, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Im Heimatmuseum am Kirchplatz 2 wird auf etwa 140 Quadratmeter Ausstellungsfläche ein Stück mitteleuropäischer Zeitgeschichte präsentiert – anhand von Egerländer Trachten, bemalten Möbeln und Gemälden verschiedener Haslauer Künstler. Ein funktionstüchtiger Webstuhl weist auf die Industriegeschichte Haslaus hin, das bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mit der Errichtung einer großen Textilfabrik begann. Dokumente, Gebrauchsgegenstände, schlichte Möbel und Einrichtungsgegenstände berichten vom dunkelsten Kapitel der Gemeinde Haslau, der Vertreibung der deutschen Bevölkerung im Jahr 1945/46 und dem Beginn des Lebens in der jeweiligen neuen Heimat.

Am kommenden Sonntag, 11. September, dem diesjährigen Tag des offenen Denkmals, lädt die Heimatgruppe Haslau von 13 bis 20 Uhr zum "Zinnenschoppen" auf die Kirchenzinne vor dem Heimatmuseum ein. Um 14 Uhr wird ein kleiner Festakt auf das Jubiläumsereignis sowie 40 Jahre Patenschaft der Stadt Dettelbach mit der Heimatgruppe Haslau und Umgebung hinweisen.

An diesem Tag freuen sich sowohl das Heimatmuseum Haslau (13 - 20 Uhr), als auch das Kolping- und Handwerksmuseum im Faltertor und das Pilgermuseum im KuK Dettelbach (13 – 16 Uhr) bei freiem Eintritt auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher. Die Kolpingfamilie Dettelbach unterstützt den Zinnenschoppen (Ausschank durch das Weingut Apfelbacher) zudem mit einen Angebot an Kaffee und Kuchen, unter anderem Haslau-Törtchen, kreiert von Konditormeister Thomas Dauenhauer von der ortsansässigen Konditorei Café Kehl. Auch dort können die Haslau-Törtchen und eine Haslau-Torte in den nächsten Tagen verzehrt werden. Die Eisgalerie in der Falterstraße bietet zudem einen Haslau-Eisbecher und Haslau-Eis.

Auch der Patenverein der Heimatgruppe Haslau, die Schützengesellschaft Dettelbach, schließt sich dem Festprogramm an. Im Schützenhausgarten am Felsenkeller, in unmittelbarer Nähe zum Kolping- und Handwerksmuseum, können von 13 bis 16 Uhr Interessierte aller Altersklassen ihr Schießglück beim Lichtgewehrschießen probieren.

Weitere Infos unter www.dettelbach-entdecken.de