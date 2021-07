Marktbreit vor 1 Stunde

20-Jähriger unter Drogen am Steuer

Am Mittwochmorgen wurde ein 20-jähriger BMW-Fahrer in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei bemerkten die Beamten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten, wie es im Bericht der Polizei heißt.