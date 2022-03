Marktbreit vor 55 Minuten

20-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Marktbreit

Am Mittwochnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Kitzingen eigenen Angaben zufolge einen 20-jährigen Pkw-Fahrer in der Obernbreiter Straße in Marktbreit. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer fest. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.