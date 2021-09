Abtswind vor 1 Stunde

19-Jähriger unter Drogen am Steuer

Bei einer Polizeikontrolle am Montagmorgen, um 6.03 Uhr, in der Wiesentheider Straße in Abtswind ergaben sich bei einem 19-jährigen BMW-Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum, wie es im Bericht der Polizei heißt.