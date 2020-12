Am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 20.20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Auto die Theilheimer Straße und wollte in Biebelried nach links in die Kellerbergstraße abbiegen. Dabei übersah er eine auf der Hauptstraße fahrende, vorfahrtsberechtigte 22-Jährige, die die Kreuzung mit ihrem Wagen in Richtung Theilheim überqueren wollte, teilt die Polizei mit.

Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde die 22-Jährige leicht verletzt und begab sich selbst zum Arzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5500 Euro.