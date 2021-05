Mönchsondheim vor 1 Stunde

18. Unterfränkischer Volksmusiktag im Freilandmuseum

Klein, aber fein! Unter diesem Motto plant das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim den 18. Unterfränkischen Volksmusiktag in diesem Jahr. Sollten die Inzidenzzahlen im Landkreis Kitzingen weiterhin eine stabile Tendenz zeigen, bietet das Museum laut seiner Pressemitteilung am 13. Juni zwei besondere musikalisch-kulturelle Schmankerl unter freiem Himmel an.