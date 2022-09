Kitzingen vor 57 Minuten

18-Jähriger alkoholisiert auf E-Scooter

Am späten Sonntagnachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen in der Memellandstraße in Kitzingen einen 18-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten sowie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Die Weiterfahrt musste untersagt und eine Blutentnahme angeordnet werden. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, wie es im Bericht der Polizei heißt.