Volkach vor 1 Stunde

18-Jährige fährt unter Drogen und mit Marihuana an Bord

Bei einer Verkehrskontrolle in der Dr. Eugen-Schön-Straße in Volkach stellten die Kontrollbeamten in den Morgenstunden des Samstags bei einer 18-jährigen Autofahrerin Drogenauffälligkeiten fest.