Einen gebrochenen Arm und diverse Prellungen zog sich ein Motorrad-Fahranfänger am Samstag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Tiefenstockheim und Obernbreit zu. Der junge Mann war laut Polizeibericht mit Bekannten in einen Dreiergruppe unterwegs. In einer Linkskurve kurz nach dem Ortsausgang von Tiefenstockheim fuhr er mit seinem Leichtkraftrad aus ungeklärter Ursache geradeaus in den Straßengraben und kam zum Sturz. Das Leichtkraftrad wurde dabei total beschädigt. Für die Dauer der Versorgung des Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Straße für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Der Verletzte wurde in eine umliegende Klinik gebracht. An der Unfallstelle war auch der Rettungshubschrauber eingesetzt.

Vorschaubild: © Stefan Puchner (dpa)