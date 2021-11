Kitzingen vor 26 Minuten

17-Jähriger ohne Führerschein am Steuer

Am späten Montagabend kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen einen Citroen. Bei der Kontrolle des 17-jährigen Fahrers stellte sich schnell heraus, dass dieser noch keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen eines Pkws besitzt, heißt es im Bericht der Polizei. Deshalb wurde ihm die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.