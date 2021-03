Iphofen vor 48 Minuten

160 neue Nistkästen

Auch in Corona-Zeiten war der Steigerwaldklub Iphofen-Kitzingen aktiv und hat zu seinen schon in der Natur in der Gemarkung Iphofen und im Landkreis hängenden rund 450 Vogelnistkästen weitere 160 weiterentwickelte kippbare Nistkästen gebaut. Diese werden die Vereinsmitglieder rechtzeitig zur Brutzeit im Frühjahr aufhängen. Diese „Wohnungen“ sind im Frühling besonders zur Aufzucht der Jungvögel begehrt und im Winter - nicht nur für die Vögel - sehr oft gesuchter Unterschlupf zum Schutz gegen die Kälte.