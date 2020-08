Kitzingen vor 1 Stunde

16-Jähriger schlägt mit Eisenstange auf Fahrzeuge ein

Am Donnerstagmorgen rief ein Zeuge gegen 3 Uhr die Polizei, weil ein Mann in der Egerländer Straße in Kitzingen mit einer Eisenstange Fahrzeuge beschädige. Die Einsatzkräfte nahmen einen 16-jährigen Jugendlichen vorläufig fest. Er hatte einen Roller umgeworfen, einen Fahrzeugspiegel abgeschlagen und eine Heckscheibe eingeschlagen, berichtet die Polizei.