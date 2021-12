Dettelbach vor 25 Minuten

150 Lichter leuchten für die Helden in der Pflege

Beim Pilgeramt in der Wallfahrtskirche in Dettelbach am Vorabend des 3. Advent nahm die Gottesdienstgemeinde die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Seniorenresidenz Phönix, dem Hornschen Spital und der "Intensivpfleger" in ihre Mitte und ihr Gebet. 150 Lichter leuchteten für sie vor dem Altar. Still ist es um die einst bejubelten beklatschten Helden in der Pflege geworden, obwohl ihr Einsatz nicht einfacher wird in dieser prekären Adventszeit und an den bevorstehenden Weihnachtstagen. Als kleine Wertschätzung hatten mit viel Freude ehrenamtliche Helferinnen 150 Mal "15 Minuten Weihnachten in der Tüte" liebevoll gestaltet und befüllt mit einem Teebeutel "Hol dir Kraft", einer Kerze, einer Praline und der Geschichte "Als Weihnachten ausfiel". Durch die engagierten Mitarbeiter wird es an Weihnachten trotz allem nicht nur durch die Weihnachtsbeleuchtung in ihren Einrichtungen strahlen, sondern durch gütige Blicke und Gesten. Dafür und für alle menschliche Zuwendung sprachen Diakon Lorenz Kleinschnitz und Pfarrer Uwe Hartmann ihnen ihren Dank aus.