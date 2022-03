Großlangheim vor 52 Minuten

15 Zuchttiere fehlen im Taubenschlag

Unbekannte drangen zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, in die Parzelle des Kleintierzuchtvereins in der Albertshofener Straße in Großlangheim ein, heißt es im Polizeibericht. Dort öffneten die Unbekannten die Verriegelung des Taubenschlages. Letztendlich fehlten 15 Zuchttiere. Es entstand ein Schaden von circa 3750 Euro.