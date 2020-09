Der Zeitpunkt ein halbes Jahr später als gewohnt, die Situation besonders schwierig aufgrund Corona, die Freude bei den Wiesentheider Kindern trotzdem riesengroß: Sie durften ihre erste heilige Kommunion endlich empfangen, wie es im Presseschreiben heißt.

Hatte man unter den Kommunionkinder in normalen Jahren immer nur Sorge, ob Kerze und Gesangbuch mit an Board sind, musste man heuer auch an die Gesichtsmaske denken, denn diese war Pflicht während des gesamten Gottesdienstes am vergangenen Samstag in der Wiesentheider St. Mauritiuskirche.

Der Gottesdienst, der unter dem Motto stand "Jesus Brot des Lebens" wurde von Dekan Peter Göttke zelebriert, von der Kirchenband unter der Leitung von Jonas Schug und Organist Fabian Lorey musikalisch begleitet. Wenigstens zum Erinnerungsfoto unter freiem Himmel durften sich die Kommunionkinder ohne Maske aber natürlich mit Sicherheitsabstand aufstellen – ein unvergessliches Erlebnis in jeglicher Hinsicht.

Kommunion feierten: Hanna Frevert, Lorena Keterling, Ministrant Daniel Röll, Pfarrer Peter Göttke, Ministrantin Melina Ott, Melina Czech, Melissa Klindt, Amelie-Fabien Menninger, Chiara Manzo, Liana Schmidt, Dominik Röll, Felix Eider, Laurin Ott, Jakob Warta, Emil Fersch, Annika Wobb, Viola Schneider und Noa Elflein.