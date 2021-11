Wiesentheid aktualisiert vor 1 Stunde

15 Kleinprojekte in den "Dorfschätzen" umgesetzt

Die ILE-Region Dorfschätze hat sich für das Jahr 2021 um ein Regionalbudget beworben, welches vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken gefördert wird. 15 Kleinprojekte wurden in den Kommunen Abtswind, Castell, Großlangheim, Kleinlangheim, Prichsenstadt, Rüdenhausen, Schwarzach am Main, Wiesentheid und Wiesenbronn erfolgreich umgesetzt. Das schreibt die ILE-Region Dorfschätze in einer Pressemitteilung.