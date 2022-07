KLEINLANGHEIM vor 2 Stunden

1,5 Kilo Haschisch im Kofferraum einer 60-Jährigen gefunden

Rund 1,5 Kilogramm Haschisch hat die Polizei am Samstagnachmittag im Auto einer 60-Jährigen gefunden. Die Frau, die auf der Rastanlage Haidt-Süd (Lkr. Kitzingen) an der A 3 routinemäßig kontrolliert worden war, bewahrte die Drogen im Kofferraum ihres VW auf. Der gesamte „Stoff“ sei sichergestellt worden, berichtet die Polizei. Die 60-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach einer Nacht in der Haftzelle wurde sie am Sonntagmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Tatvorwurf: unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Frau befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. (Jogi)