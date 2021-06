Kitzingen aktualisiert vor 43 Minuten

15-Jähriger auf frisiertem Mofa erwischt

Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei einen 15-jährigen Mofafahrer im Hindenburgring Süd in Kitzingen. Der Jugendliche gab vor Ort selbst an, sein Mofa manipuliert zu haben, so dass das Zweirad statt der erlaubten 25 nun 60 km/h schnell fahre.