Kitzingen vor 24 Minuten

15-Jähriger am Steuer eines gestohlenen Transporters

Bei der Polizeiinspektion Kitzingen ging am Montag eine Meldung ein, dass in der Hoheimer Straße ein Mercedes-Transporter gestohlen worden sei. Dass die Fahrzeugschlüssel fehlten, habe der Eigentümer schon vor einigen Tagen bemerkt, heißt es im Polizeibericht. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei wurde der Mercedes von einer Streifenbesatzung auf dem Hindenburgring gesichtet und kontrolliert. Am Steuer saß ein 15-jähriger Schüler, der in Gewahrsam genommen wurde. Den Transporter stellten die Beamten sicher und übergaben das Fahrzeug an den Eigentümer.