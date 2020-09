Große Freude herrscht zurzeit bei den Hortkindern, da sie endlich wieder mit all ihren Freunden spielen dürfen. In der ersten Septemberwoche wurden in der ganztägigen Ferienbetreuung die Räumlichkeiten, der Spielplatz und der Sportplatz ausgiebig bespielt. Auch die Erzieher freuten sich, alle Kinder nach den Ferien zu sehen, heißt es in einer Mitteilung des Horts an die Presse. In diesem Schuljahr ist die Nachfrage nach den Hortplätzen wieder gestiegen. Es werden nun 145 Kinder, davon 40 ABC-Schützen, im Hort betreut.

Damit der neue Lebensabschnitt gut beginnen kann, nahmen sich die Betreuerinnen Melanie Körber, Desiree Bode und Nicole Krapf viel Zeit für die neuen Schützlinge. Sie führten die Kinder durch die Räumlichkeiten und erklärten ihnen den Tagesablauf. Besonders begeistert waren die Kinder vom gemeinsamen Mittagessen: "Die Pfannkuchen schmecken besser als bei Oma", war zu hören.

Ebenfalls viel Spaß machte es den Kindern, den großen Spielplatz und den Sportplatz zu entdecken. Natürlich wurde mit den ABC-Schützen der Weg von der Schule zum Hort eingeübt und der "Hortbaum" auf dem Pausenhof der Grundschule Volkach gezeigt. An diesem werden die Kinder in den ersten Schulwochen abgeholt und von den Erziehern in den Hort begleitet.