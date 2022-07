Münsterschwarzach vor 17 Minuten

14-Jähriger studiert schon an der Musikhochschule: Am 17. Juli gibt Kyrill Zeiher ein Konzert an drei Instrumenten

Orgel, Violine und Klavier: Gleich drei verschiedene Instrumente spielt Kyrill Zeiher, Schüler am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach, bei einem Konzert am Sonntag, 17. Juli, um 16 Uhr in der Abteikirche in Münsterschwarzach.