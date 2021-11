Iphofen vor 21 Minuten

12. Fränkische Feinschmeckermesse in Iphofen wird abgesagt

Die 12. Fränkische Feinschmeckermesse, die am 12. und 13. März 2022 in Iphofen stattfinden sollte, wurde abgesagt. In einem Presseschreiben teilen die Organisatoren mit, dass es unter der derzeitigen Planungsunsicherheit nicht möglich sei, die Veranstaltung zu organisieren und die Absage deshalb bereits jetzt komme. Viele Direktvermarkter haben jedoch Online-Shops und bieten fränkische Produkte für zuhause an, heißt es in der Mitteilung.