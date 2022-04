Kitzingen 19.04.2022

11.000 Euro für BRK-Kreisverbände

Die Geschehnisse in der Ukraine bestürzen Menschen weltweit. Millionen Menschen sind auf der Flucht und brauchen dringend Unterstützung. Auch die ÜZ Mainfranken wollte gemeinsam mit einer Spende helfen und hat hierfür eine Mitarbeiterspendenaktion ins Leben gerufen. Alle Mitarbeiter konnten sich mit beliebigen Beträgen an der Spende beteiligen. Den Gesamtbetrag aller Mitarbeiterspenden hat das Unternehmen dann verdoppelt, schreibt die ÜZ in einer Pressemitteilung. Mit der Spende werden regionale BRK-Kreisverbände im Netzgebiet unterstützt. Insgesamt wurden von den rund 200 Mitarbeitern 5.560 Euro gespendet. Durch die Verdoppelung konnten insgesamt über 11.000 Euro Spendengelder für die Kreisverbände des BRK in der Region gesammelt werden, die nun der Ukrainehilfe zugutekommen.