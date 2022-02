Das Gesundheitsamt meldet für den Landkreis Kitzingen den 110. Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Verstorben ist eine 66 Jahre alte Frau. Sie war Corona-positiv, hatte Vorerkrankungen und war nicht geimpft.

Am Donnerstag sank die Inzident laut RKI erstmals wieder unter die 1600-Marke, aktuell liegt sie bei 1572,6. Insgesamt gibt es bisher 11 601 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen. Davon sind 7187 Personen genesen und 4304 positiv Getesteten, die derzeit in Quarantäne sind. Zudem befinden sich 978 Personen als enge Kontaktpersonen aktuell in Quarantäne.