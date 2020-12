Sommerach vor 1 Stunde

110 Hilfspakete auf den Weg gebracht

21 freiwillige Mädchen und Jungen aus der Klassen 4b und 4c der Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule Dettelbach halfen mit, Päckchen und Pakete mit Lebensmitteln, Schreibwaren, Hygieneartikeln, Kleidung und Spielsachen zu bestücken. Anschließend wurden die Kartons weihnachtlich als Geschenke verpackt. Vier Wochen lang nahmen sie mit viel Engagement, vor dem Unterricht und jeden Montagnachmittag Spenden und Hilfsgüter entgegen. Unterstützt wurden die Schüler von Frau Ernst und Frau Steinhoff. Der Einsatz hat sich gelohnt, mit Unterstützung unseres Hausmeisters Herrn Bielek konnten in dieser Woche 110 Päckchen und Pakete an der Sammelstelle in Dettelbach an das Helferteam von Elmar Karl übergeben werden.