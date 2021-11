Mainstockheim vor 1 Stunde

1000 Euro Schaden durch Graffiti

Vergangenes Wochenende ereignete sich eine Sachbeschädigung durch Graffiti in der Hauptstraße in Mainstockheim. Ein bislang unbekannter Täter brachte insgesamt drei Schmierereien in pinker Farbe auf der Umfriedung eines Gartengrundstücks an. Der hierbei entstandene Schaden wird mit 1000 Euro beziffert.