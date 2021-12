Kitzingen vor 1 Stunde

1000 Euro für das Herzenswunschmobil

Die Firma EDV & Elektrotechnik Hofmann spendete 1000 Euro im Rahmen der Weihnachtsaktion "Spende statt Geschenke" für das Herzenswunschmobil des BRK-Kreisverbandes Kitzingen. Mit diesem Fahrzeug werden letzte Herzenswünsche erfüllt die sterbenskranken Menschen haben und aus eigener finanzieller oder logistischer Kraft nicht mehr bewältigen können, schreibt das Rote Kreuz in einer Pressemitteilung. So kann zum Beispiel ein Konzert- oder Stadionbesuch dank des ehrenamtlichen Teams und Fahrzeugs mit Krankentrage ermöglicht werden. Das Herzenwunschmobil kann angefordert werden, wenn ein Mensch in einer Hospizsituation ist und einen letzten Wunsch erfüllt haben möchte. Die Spende fließt direkt in die Finanzierung des Fahrzeuges, der Wunscherfüllung und der Ausstattung des Teams wie Kleidung oder Weiterbildung.