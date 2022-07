Dettelbach vor 16 Minuten

1000. Einsatz für Alfons Glöggler

Als 2003 die Helfer vor Ort Gruppe unter Ehrenbereitschaftsleiterin Isa Weidenbach († 2018) gegründet wurde, war Alfons Glöggler von Anfang an dabei. Sein erster Einsatz, der gleichzeitig auch die erste Alarmierung für den HvO Dettelbach war, führte ihn am 4. März 2003 um 13.33 Uhr nach Neuses am Berg. Am 20. Juli 2022 um 10.44 Uhr fuhr Alfons seinen 1000. Einsatz, das sind 61 Prozent aller Einsätze seit Bestehen der HvO-Gruppe Dettelbach. Die BRK-Bereitschaft Dettelbach dankt ihm ganz herzlich für dieses ehrenamtliche Engagement.