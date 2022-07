Volkach vor 1 Stunde

100 Spendentüten für die Tafel

Auch in diesem Jahr führte der Edeka-Markt Kolb in Volkach eine Spenden-Aktion für die regionalen Tafeln durch. Wie der Markt mitteilt, konnten Kunden im Zeitraum vom 20. Juni bis 2. Juli vorgepackte Spendentüten mit Drogerieartikeln für vier Euro oder Lebensmitteltüten für fünf Euro erwerben. Durch die Spendenbereitschaft der Volkacher Kunden konnten jetzt über 100 Spendentüten an die Tafeln Schweinfurt und ihre Außenstellen übergeben werden.