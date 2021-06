Kürzlich wurde in Willanzheim am Ende des Gottesdienstes Hermine Ganz aus ihrem aktiven Dienst als Mesnerin der St. Marin Kirche verabschiedet. Damit befand sich das Mesneramt seit 100 Jahren und fünf Monaten in den Händen ihrer Familie.

Pfarrer August Popp lobte seine Mesnerin als äußerst zuverlässige und vorbildliche Kraft und bedankte sich mit einem Buchpräsent. Außerdem überreicht er ihr die Dankurkunde des Erzbistums Bamberg für den 100-jährigen Mesnerdienst der Familie Ganz.

Kirchenpfleger Gerhard Rapp übernahm als Vertreter des Arbeitgebers die Verabschiedung und gab einen Überblick über die Geschichte der Mesnertätigkeit der Familie. Diese begann im Januar 1921 mit Eberhard Ganz, dem Großvater von Hermine Ganz. Er führte dieses Amt über 37 Jahre hinweg aus. Im Oktober 1958 übergab er es an seine Tochter Appolonia, die der Pfarrgemeinde St. Martin Willanzheim ebenfalls 37 Jahre als Mesnerin diente. Dabei unterstützte sie ihr Bruder Albin, er trug den Klingelbeutel und sammelte die Kollekte ein. Im Oktober 1995 begann schließlich die 25-jährige Dienstzeit von Hermine Ganz, die sie nun nach genau 25 Jahren und 8 Monaten beendete. In der letzten Zeit konnte sie ihre Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen nur noch teilweise ausführen. Deshalb war sie froh, sich diese mit ihrem Nachfolger Volker Mötzel teilen zu können, denn es war ihr wichtig, das 100-jährige Mesnerdienstjubiläum für die Familie zu erreichen. Dass für das Mesneramt sich oft die ganze Familie in der Pflicht gesehen hat, konnte jahrein jahraus immer wieder beobachtet werden. Ob bei der Vorbereitung der Hochfeste oder beim Kirchenschmuck, häufig war es die ganze Familie, die sich einbrachte, meist auch mit Blumen aus dem eigenen Garten. Das Auf- und Zuschließen der Kirche, das mehrfache Läuten der Glocken – früh, mittags, abends, Freitag und Samstag auch nachmittags – Tag für Tag über viele Jahrzehnte hinweg, es war eine allen selbstverständliche Aufgabe. Als Wächter über die Willanzheimer Kirche, was der Begriff nach der lateinischen Herkunft bedeutet, haben sich alle Familienmitglieder verstanden. Während ihrer 25-jährigen Tätigkeit arbeitete Hermine Ganz mit sieben Pfarrern zusammen, die Familie insgesamt mit 14. Mit dem Wechsel der Geistlichen waren stets individuelle Vorlieben verbunden, auf die sich die jeweils zuständigen Mesner der Familie einstellen mussten. Außerdem bedeuteten sowohl innere auch äußere Veränderungen der Kirche, beispielsweise durch Erneuerungen infolge des 2. Vatikanischen Konzils oder durch Renovierungen, einen Wandel in Bezug auf die Mesnertätigkeit, die es umzusetzen galt. Kirchenpfleger Gerhard Rapp würdigte den pflichtbewussten und vorbildlichen Einsatz der Familie Ganz über ein ganzes Jahrhundert hinweg als einmalig im Erzbistum Bamberg und bedankte sich herzlich für die geleistete Arbeit.

Abschließend dankte auch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabi Hadek als Vertretung der Pfarrgemeindemitglieder Hermine Ganz für ihre langjährigen unermüdlichen Tätigkeit in der Kirche Sankt Martin Willanzheim. Dabei betonte sie, dass viele ihrer Aufgaben und Arbeiten für die Gottesdienstbesucher nicht sichtbar waren. Was aber über lange Jahre regelmäßig für diese sichtbar war, waren die Blumen aus ihrem Garten, die sie mit viel Aufwand kultivierte. Gemäß dem Augustinuszitat: „Die Seele nährt sich, von dem, woran sie sich erfreut“ war deshalb in Willanzheim oftmals nicht nur der Gottesdienst selbst Nahrung für die Seele, sondern auch die Freude an den Blumen aus dem Garten der Mesnerin, meinte sie und überreichte als Zeichen der Dankbarkeit einen Blumenstrauß an Hermine Ganz. Damit die Mesnerin das Familienjubiläum auch mit ihren Familienmitgliedern feiern kann, wurde das Geschenk der Kirchengemeinde durch ein großes „Jubiläumsbrot“ und einen Geschenkkorb mit Brotzeitspezialitäten und Getränken komplettiert.

Eine feierliche Note bekam die Eucharistiefeier, an der – dem Anlass entsprechen – die gesamte Familie teilnahm, durch den Gesang von Benno und Monika Strohmer. Somit konnte das Familienjubiläum trotz Gesangsverbot für die Gemeinde in einem angemessenen Rahmen gefeiert werden.

Von: Gabi Hadek, Pfarrgemeinderat-Vorsitzende, Willanzheim