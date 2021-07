Kitzingen 15.07.2021

10 000 Euro für die Sanierung von St. Burkhard in Obernbreit

Die Evangelische Kirche St. Burkhard in Obernbreit wird umfangreich renoviert, insbesondere die Sanierung des in die Jahre gekommenen Daches war dringend erforderlich. Die Kirchengemeinde muss selbst für rund 160 000 Euro Eigenanteil aufkommen. So war es eine große Freude für Pfarrer Sebastian Roth und Kirchenpfleger Reinhold Weber, dass die Raiffeisenbank Kitzinger Land eG über ihre Stiftung die Sanierung mit 10 000 Euro bezuschusst, wie diese in einer Pressemitteilung schreibt. Stiftungsvorstandsvorsitzender Rouven Lewandowski und Stiftrungsratsvorsitzender Karl Meeder überreichten die Spende und begutachteten bei dieser Gelegenheit die Arbeiten, die – für den äußeren Betrachter unsichtbar – vor allem an der Dachkonstruktion vorgenommen wurden. Anlässlich der Spendenübergabe betonten die Kirchenverantwortlichen, dass das Spendenziel leider bei weitem noch nicht vollständig erreicht ist. Sie hoffen, durch die Spende der Raiffeisenbank möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, das Projekt ebenfalls zu unterstützen.